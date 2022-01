Probleme pentru şoferii cu motoare de la Renault. De ce ar urma ca grupul francez să fie dat în judecată Constructorul francez de masini Renault are probleme de natura juridica. Totul a pornit de la eventualele defectiuni ale motorului TCe de 1,2 litri, de care s-au plans mai multi soferi. Acțiunea in instanța ar fi inițiata in urma numeroaselor plangeri ale șoferilor care au fost victime ale defecțiunilor de fiabilitate ale motorului TCe de 1,2 […] The post Probleme pentru soferii cu motoare de la Renault. De ce ar urma ca grupul francez sa fie dat in judecata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

