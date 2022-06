Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea din țara prin Vama Giurgiu se adauga celorlalte puncte de frontiera a caror trecere a devenit o problema. Mai bine de trei ore au fost nevoiți sa aștepte șoferii de camioane pentru a ajunge in Bulgaria. Coada de TIR-uri, pe centura municipiului Giurgiu, s-a intins pe 10 kilometri.

- Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, cea mai importanta legatura dintre Bulgaria si Romania, ar putea intra in reparatii pe partea vecinilor nostri in plin sezon estival. Asta va insemna cozi interminabile si nervi intinsi la maximum pentru cei care vor sa-si petreaca vacantele in Bulgaria, Turcia sau Grecia.…

- Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse ar putea intra in reparatii foto: Petrut Hirtescu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, cea mai importanta legatura dintre Bulgaria si România, ar putea intra în reparatii pe partea vecinilor nostri…

- Deși controalele de frontiera se realizeaza simultan pe cinci artere pe sensul de ieșire din țara in Punctul de Frontiera Giurgiu, cozile de camioane de intind pe mai bine de 10 kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns, miercuri, la aproximativ trei ore. „In ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria…

- O noua ”tranșa” de deșeuri ce ar fi trebuit sa ajunga in Romania a fost oprita de Poliția de Frontiera și Garda de Mediu in Vama Giurgiu. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu, luni, 30 mai, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera au oprit pentru control, pe sensul…

- La Giurgiu au crescut semnificativ valorile de trafic Vama Giurgiu, ianuarie 2022. Foto: Marcela Petcu Traficul la ieșirea din România prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a intensificat începând de ieri dimineața. Pe fondul aglomerației, calatorii sunt nevoiti sa aștepte…

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea in arestul Poliției de Frontiera Petrici. Ea va fi dusa vineri in fața magistraților bulgari, unde va fi judecata cererea de extradare. Elena Udrea a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Plecase insa din țara, pe la Vama Giurgiu, inainte…