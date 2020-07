Romanii care merg in vacanța in Grecia, pe cale terestra, trebuie sa știe ca incepand de azi, 1 iulie, singurul punct de trecere din Bulgaria in Republica Elena este Kulata-Promachonas. Pe formularul care se completeaza online , apare doar aceasta varianta. Modificarea peste noapte a grecilor da mari batai de cap romanilor care vor sa mearga in Thassos sau in zona Alexandropouli/Samothraki, pentru ca nu mai pot utiliza punctele de trecere catre care se parcurge un drum mai scurt Makaza/Nimfea sau Kapitan Petko Voyvoda. Practic, va fi nevoie de un ocol de cateva sute de kilometri in plus. Partea…