Probleme pentru Orange. Rețeaua a căzut în Alba și mai multe orașe din țară Rețeaua mobila și de date a operatorului de telefonie Orange a intampinat probleme de funcționare, marți seara, in mai multe zone din Romania. Probleme au fost semnalate in Alba, București, Iași, Brașov, Buzau, Cluj, Botoșani și Bacau. Utilizatorii rețelei de telefonie Orange nu au putut efectua apeluri și nici accesa datele mobile. Problemele au fost […] Citește Probleme pentru Orange. Rețeaua a cazut in Alba și mai multe orașe din țara in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

