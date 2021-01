Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a reușit sa-și vada visul implinit in anul 2019, atunci cand s-a mutat intr-o noua locuința, in apropierea Bucureștiului, unde a stat pana cu multe saptamani in urma alaturi de Marius Elisei! Vedeta și-a prezentat locuința in cadrul reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici!

- Dupa ce a anunțat public ca ea și Marius Elisei vor ajunge la divorț, Oana Roman ii aduce acum reproșuri? Vedeta a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare, prin care a dat de ințeles ca este complet schimbata dupa desparțire și ca are planuri mari pentru 2021.

- Daca pana acum obișnuia sa cante in noaptea dintre ani și sa fie pe scena, așa cum o face de mai bine de 20 de ani incoace, iata ca ieri Andreea Balan a fost pentru prima data acasa in seara de Revelion! Vedeta a petrecut alaturi de cațiva prieteni, dar și de fiicele sale. Ce ținuta a ales sa poarte!

- Oana Roman iși ține la curent fanii in ceea ce privește starea de spirit dupa despațirea de Marius Elisei. Vedeta spune ca așteapta cu nerabdare Craciunul, și, chiar daca deja și-a facut singura cateva cadouri, tot il așteapta pe Moș Craciun.

- Dupa multe alte cupluri care și-au spus adio in ultima perioada, acum Oana Roman și Marius Elisei au anunțat ca se vor separa! Vedeta a fost cea care a facut anunțul, asta dupa ce soțul ei a plecat cu firma! Ce afacere avea Oana Roman impreuna cu soțul ei!

- Recent, in mediul online, Oana Roman (45 de ani) a publicat o fotografie in care apare nemachiata. Vedeta TV vrea sa puna capat mesajelor in care este acuzata ca are operații estetice sau ca folosește filtre. Cum arata Oana Roman nemachiata? „Am 45 de ani” „Ați facut multe dintre voi o obsesie bolnava…

- Oana Roman a demonstrat inca o data ca este o fire transparenta atunci cand a spus adevarul despre operațiile estetice. Ba mai mult, soția lui Marius Elisei s-a afișat complet naturala in fața admiratorilor de pe rețelele de socializare, fara ca tenul ei sa fie atins de vreo urma de produs cosmetic.

- Recent, in mediul online, Oana Roman (44 de ani) a dezvaluit cum a slabit 20 de kilograme in anul 2020. Vedeta TV spune ca nu a apelat la operația de micșorare a stomacului pentru ca organismul nu-i permite sa o faca. Cum a slabit Oana Roman 20 de kilograme intr-un an? „Transformare realizata intr-un…