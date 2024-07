Probleme pentru NATO la Vaslui BATAUȘ… Ilie Victorian-Nato-Leon, un tanar in varsta de 18 ani, din municipiul Vaslui, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce la inceputul acestei luni a fost implicat intr-o bataie sora cu moartea in fața unui local din oraș. Atat agresorul cat și victima lui sunt cercetați in prezent pentru savarșirea infracțiunilor de lovire […] Articolul Probleme pentru NATO la Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

