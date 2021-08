Stiri pe aceeasi tema

- Masina in flacari pe Autostrada Soarelui. Un autoturism a luat foc in aceasta dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, in apropierea de Fetești, pe sensul de mers catre București. Traficul a fost blocat mai mult timp din cauza incendiului, iar coloana de autoturisme s-a intins temporar pe circa 5 kilometri.…

- Traficul este blocat pe Autostrada Soarelui, sensul București-Constanța, duminica dupa-amiaza, dupa ce o mașina a luat foc. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Romane anunța ca o mașina aflata pe banda de urgența a luat foc. Incidentul s-a produs pe sensul catre Capitala al autostrazii…

- Traficul este restrictionat miercuri pe A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral, in judetul Calarasi, pentru efectuarea de reparatii la carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, pana la ora 17,00, traficul este restrictionat pe prima…

- Sunt semnalate precipitatii sub forma de ploaie usoara de la km 64 Lehliu, judetul Calarasi , catre Constanta.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 06:45, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral valorile de trafic sunt intense,…

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, duminica, in județele Bacau și Tulcea, din cauza ploilor. Un mal de pamant s-a surpat in Tulcea, iar in Bacau, aluviunile de pe versanți au ajuns pe DN 2 (E 85). Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe…

- Se circula cu greutate pe autostrada A2 București-Constanța din cauza unui accident care s-a produs la kilometrul 177 in dreptul localitații Peștera, conform mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata, pe A2 București - Constanța, la kilometrul…

- Se circula cu greutate pe autostrada A2 București-Constanța din cauza unui accident care s-a produs la kilometrul 177 in dreptul localitații Peștera. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata, pe A2 București - Constanța, la kilometrul 177, in dreptul…

- Circulatia este restrictionata miercuri pe A2 Bucuresti - Constanta, pentru efectuarea de lucrari, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din aceasta cauza traficul va fi restrictionat astfel: * sensul catre litoral, prima banda restrictionata, la km 81, 87+700,…