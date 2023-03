Stiri pe aceeasi tema

- Emi de la Noaptea Tarziu le-a povestit fanilor ca a fost implicat intr-un accident rutier, impreuna cu logodnica sa, Madalina. Artistul a spus și cum s-a intamplat totul, marturisind ca vina i-a aparținut celuilalt șofer, care nu s-a asigurat.

- Nicole Cherry le-a povestit fanilor ca ultima zi a fost mai dificila, dupa ce fiica sa, Anastasia, s-a confruntat cu probleme de sanatate. Artista a marturisit ca deși i-a administrat medicamentele prescrise, tot a stat cu grija.

- Emi de la Noaptea Tarziu le-a marturisit fanilor ca a decis sa inceapa dieta. Artistul și-a propus sa slabeasca 15 kilograme in trei luni, așa ca, le-a cerut sfaturile urmaritorilor de pe Instagram in cazul in care au slabit cu un anumit regim.

- Consilierii locali lugojeni se pregatesc, in aceste zile, sa adopte bugetul pentru anul in curs. Discutiile despre proiectele care vor fi finantate sunt pe ultima suta de metri, cei mai multi bani urmand a fi indreptati, asa cum a promis primarul ales, pentru sanatate si reteaua de invatamant. Bugetul…

- Cucu de la Noaptea Tarziu iubește sa calatoreasca peste tot in lume. Acesta a renunțat la unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale sale pentru a strange cat mai mulți bani. Totodata, considera ca are nevoie și de odihna pentru ca stilul de viața sa fie cat mai bun.

- Marcel Pavel a ieșit in oraș cu familia lui, insa au fost urmariți de ghinion! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele lor și au surprins imagini care arata ce s-a intamplat cu banii artistului, atunci cand soția lui a avut un moment de neatenție.

- Multe vedete din Romania au ales sa petreaca sarbatorile de iarna in familie, alaturi de cei dragi. Așa se poate spune și despre Alice Cavaleru și Vladimir Draghia, doar ca acest Craciun a adus și o serie de probleme de sanatate pentru mezina familiei, Alegra.