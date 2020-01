Stiri pe aceeasi tema

- Industria producatoare de tigarete electronice din China a disponibilizat aproximativ 50.000 de angajati, echivalentul a 10% din forta de munca, incepand din luna octombrie si pana acum, dupa ce inasprirea legislatiei in SUA si China a afectat acest sector odata infloritor,

- Nicolae Stanciu (26 de ani, mijlocaș ofensiv) e fericit la Slavia Praga: „Aveam doar 20 de ani cand am jucat cu Steaua in Liga. Acum am crescut și a fost minunat sa infrunt echipe ca Barcelona, Dortmund sau Inter”, afirma mijlocașul. Slavia Praga a terminat pe locul 4 (doua puncte) Grupa F din Champions…

- Slavia Praga a pierdut cu Borussia Dortmund, 1-2, in ultimul meci din grupele UEFA Champions League și a terminat pe ultimul loc. Nicolae Stanciu, 26 de ani, a avut o prestație excelenta. Slavia Praga a trecut pe langa un mare rezultat in deplasare, dupa remizele cu Inter si Barcelona. A chinuit-o…

- Barcelona și Slavia Praga au terminat la egalitate, 0-0, intr-un meci din grupele UEFA Champions League. Nicolae Stanciu a alergat 6,57 kilometri doar in prima repriza, a primit trei stele in Mundo Deportivo și doua in Marca. La fel ca Lionel Messi. Fara indoiala, cel mai in forma „tricolor” e Stanciu.…

- Slavia Praga, cu Nicușor Stanciu prezent pe teren pana in minutul 63, a mai facut un meci excelent in Grupa F din Champions League și a scos un punct pe Camp Nou, scor 0-0, impotriva Barcelonei. In Grupa G, Leipzig s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Zenit Sankt Petersburg.

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, mijlocașul Slaviei Praga, a oferit o serie de declarații optimiste inaintea duelului cu Barcelona din grupele Champions League. Barcelona - Slavia Praga se joaca azi, de la ora 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport! „Cred…

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, cel mai important jucator al Slaviei in Champions League, a povestit, inaintea returului cu Barcelona din grupe, care a fost declicul ascensiunii sale la clubul praghez. La 26 de ani, Nicolae Stanciu e probabil in punctul cel mai inalt al carierei sale. Dupa o jumatate de…

- Barcelona a caștigat greu meciul cu Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu, 2-1, in grupele Champions League. Dupa o prima repriza terminata in avantaj de Barcelona, 1-0, cehii au egalat in minutul 50, prin Boril. Imediat dupa gol, camerele TV l-au surprins pe Lionel Messi intr-o ipostaza interesanta.…