Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la Australian Open! Liderul mondial, Novak Djokovic nu este sigur daca va putea continua evolutia la turneul de la Melbourne. Sarbul a facut anuntul dupa meciul cu americanul Taylor Fritz, castigat cu mare dificultate. El s-a accidentat la inceputul setului trei.

- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) a obținut o victorie dramatica in fața americanului Taylor Fritz (23 de ani, 31 ATP), scor 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2, intr-un meci in care sarbul a acuzat probleme serioase de ordin fizic. Parcursul lui Nole la Australian Open sta acum sub semnul incertitudinii. De…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial si campionul en titre, nu a fost nevoit sa se intrebuinteze prea mult pentru a trece de francezul Jeremy Chardy (61 ATP), cu 6-3, 6-3, 6-2, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open. Djokovic vizeaza la Melbourne…

- Jucatorul de tenis Rafael Nadal a afirmat, duminica, ca se simte pregatit sa revina din nou pe teren. Spaniolul spune ca joaca tenis pentru a-și bucura fanii care se afla in carantina. Rafael Nadal vizeaza un al 21-lea titlu de Mare Slem. Marti acesta va juca la ATP Cup de la Melbourne. Conform AFP,…

- Spaniolul Rafael Nadal considera ca jucatorii de tenis sunt privilegiati sa poata participa la turneul Australian Open in timpul pandemiei de coronavirus si le-a cerut colegilor sai de competitie sa aiba o perspectiva mai larga in privinta masurilor sanitare stricte impuse de autoritatile din aceasta…

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys (16 WTA) a anuntat joi ca a fost testata pozitiv la coronavirus si ca nu va putea participa la primul turneu de Mare Slem al anului, in februarie, Australian Open, scrie Reuters. Keys, care in februarie va implini 26 de ani, a primit rezultatul…

- Simona Halep va sta in carantina timp de 14 zile la Adeliade inainte de Australian Open. Același lucru vor face și alți jucatori, printre care Novak Djokovic și Rafael Nadal, scrie Reuters. Particip...

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (33 ani), fost nr. 1 ATP, a primit un wildcard pentru a participa la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, care va avea loc in luna februarie, a precizat duminica directorul turneului, Craig Tiley, scrie Reuters. ''Il intampinam…