- O adolescenta de 15 ani din județul Dambovița a amanetat toate bijuteriile din aur ale mamei sale, iar pentru a recupera banii cheltuiți, a ajuns sa se prostitueze, de frica pedepsei ce ar fi urmat sa o primeasca.

- Pandemia de coronavirus a lovit puternic in finanțele artiștilor, care s-au vazut nevoiți sa anuleze și sa amane totul, de la concerte pana la apariții TV. Așadar, nu este deloc de mirare ca mulți dintre ei au cautat alte modalitați de a face bani in aceasta perioada, un exemplu fiind Nicoleta Guța.

- Fostul lider al PSD Viorica Dancila a comentat informatiile potrivit carora actualul presedinte al partidului Marcel Ciolacu ar fi vorbit despre o ancheta DNA vizând cheltuielile din campania sa pentru prezidentiale. Dancila a spus, la Antena 3, ca nu stie sa existe o astfel de ancheta, dar ca…

- In urma inceperii urmarii penale in cazul “Club Volei Municipal Zalau”, pentru infracțiuni de fals, uz de fals și obținere ilegala de fonduri, toate in forma continuata, am solicitat un punct de vedere conducerii Primariei Zalau cu privire la aceasta situație...

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat marți, la Digi24, ca romanii amendați pentru incalcarea restricțiilor din starea de urgența nu-și pot recupera banii daca au apucat sa plateasca amenda și au ieșit din termenul de contestare a amenzii. Precizarile fostului șef CCR vin dupa ce judecatorii…

- Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania s-a reunit, online, luni, 13 aprilie, pentru a dezbate și adopta poziția partidului in raport cu prelungirea starii de urgența, inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind achizițiile publice in domeniul sanatații, masurile de șomaj tehnic și de diminuare…

- Un consilier județean din Neamț a ieșit pozitiv la testul pentru noul coronavirus și pe cei de la DSP ii așteapta o complicata ancheta epidemiologica, care s-ar putea sa fie (in cazul in care contacții direcți sunt declarați cu sinceritate) de folos și conducerii unui partid politic. Consilierul respectiv,…

- Reprezentantii Primariei Lugoj au confirmat primirea unei solicitari din partea spitalului municipal pentru achizitia de echipamente, materiale sanitare si dezinfectanti. Solicitarea facuta de conducerea spitalului vine la cateva zile dupa ce Ministerul Fondurilor Europene a anuntat ca toate achizitiile…