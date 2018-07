Stiri pe aceeasi tema

- Monchi, directorul sportiv al clubului AS Roma, a vorbit la postul de Radio al echipei giallorossa si a explicat totul despre negocierea cu formatia Bordeaux pentru a-l aduce pe brazilianul Malcom sub aripa lui Eusebio Di Francesco.

- Presa din Spania scrie ca atacantul Malcom va ajunge de fapt la in Barcelona, deși inițial era ca și transferat la AS Roma, scrie Mediafax.Malcom va semna o intelegere pe 5 ani cu Barcelona, iar clubul francez, Bordeaux, va primi 38 de milioane de euro plus alte 3 milioane din bonusuri. Brazilianul…

- Mijlocașul brazilian Malcom, de la Bordeaux, avea un acord cu AS Roma, cluburile se ințelesesera la 36 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, cand a aparut Barcelona, cu 41 de milioane! Totul era decis. Sau parea decis. Malcom, 21 de ani, cumparat de Bordeaux in ianuarie 2016 de la Corinthians cu…

- Dupa ce l-a adus pe Arthur, Barcelona negociaza in aceste zile transferul francezului Adrien Rabiot. Ziarul catalan Sport anunța azi ca formația blaugrana a ajuns la un acord cu mijlocașul francez de 23 de ani. Rabiot este de acord sa vina la Barcelona și ramane ca formația catalana sa negocieze cu…

- Dupa ce l-au adus pe mijlocașul brazilian Arthur, 21 de ani, șefii Barcelonei incearca sa dea lovitura și sa il transfere pe belgianul Eden Hazard. Ziarul catalan Sport anunța pe prima pagina ca Barcelona a inceput negocierile pentru mijlocașul ofensiv de 27 de ani. Acesta ar fi dispus sa plece de la…

- Transfer de rasunet in fotbalul mare din Europa. FC Barcelona a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru ”repatrierea” mijlocașului spaniol de origine braziliana Thiago. Prețul corect: 50 de milioane de Euro plus inca un jucator.

- Scandal intre cluburile de fotbal Barcelona si Atletico Madrid! Potrivit presei spaniole, catalanii sunt dispusi sa plateasca 100 de milioane de euro pentru transferul lui Antoine Griezmann, reprezentand clauza de reziliere a contractului jucatorului francez.

- Barcelona vrea cu orice pret sa-l aduca pe Antoine Griezmann langa Messi, Suarez si Coutinho, insa Atletico Madrid a reacționat dur dupa ce catalanii și-au manifestat intenția de a plati in vara clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro a atacantului francez. Intr-un comunicat postat…