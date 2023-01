Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 ianuarie a.c., polițiștii rutieri baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Matei Basarab din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, s-a constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare dinspre…

- „Floare de cactus” se va juca duminica, 8 ianuarie, incepand cu ora 19.00, pe scena Teatrului Municipal din Baia Mare. Un cuplu din zilele noastre. O iubire nebuloasa. Trei copii. Rasturnari de situație. O sinucidere ratata. “Floare de cactus”, un adevarat roller-coaster teatral, este o comedie efervescenta,…

- In perioada sarbatorilor de iarna, TAROM va opera ruta Bucureṣti – Baia Mare – Bucuresti cu aeronave cu jet, alocand astfel, un numar mai mare de scaune. Orarul de zbor va avea cateva modificari in zilele cand se va opera cu jet: Vineri 23 decembrie RO617 | Bucuresti 14:10 -15:05 Baia Mare RO618 | Baia…

- Un barbat din Baia Mare a fost retinut de catre politisti dupa ce ar fi obligat o tanara de 27 de ani sa se prostitueze si i-ar fi tinut fiica, in varsta de aproape trei ani, in conditii precare, informeaza vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Potrivit sursei citate, barbatul a…

- Se vede treaba ca pilele, rudele si amantele de la Curtea de Apel Ploiesti, nu ii fac jocul de fiecare data! Bataia de joc si nesimtirea lui Toma faliment…continua! In spatele voturilor slugilor din CLM – TOMA si acolitii pierd procesele pe banda rulanta, dar pagubele le suporta tot buzoienii! Magistratii…

- Campania Plata cu PET staționeaza in Baia Mare pentru 5 zile, iar in perioada aceasta tu te bucuri de produse proaspete care se platesc cu PET-uri, doze de aluminiu și ambalaje de sticla. Vino la hipermarketul Carrefour de pe Bulevardul București, nr. 53 intre 11 si 15 noiembrie și platește cu PET-uri,…

- Alegerile in Organizația Femeilor Liberale din Baia Mare au o mare legatura cu afacerile derulate la nivelul Consiliului Județean Maramureș de Ionel Bogdan. Acum cateva zile consilierii județeni au aprobat inființarea de parcuri fotovoltaice in Maramureș. Totul bine intenționat, pana am aflat numele…

- Pe pagina de Facebook, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare, a anunțat trecerea la cele veșnice a domnului Ștefan Peterfi, membru al ansamblului și artist care nu avea nevoie de nici o prezentare. Acesta a decedat la doar 47 de ani. „Azi, colegul nostru Fane, a ales sa cante in…