- Finantarea USR a intrat și in atenția DNA, in timp ce la Parchetul General a fost deschis un dosar pe aceeași tema inca de anul trecut. Potrivit dezvaluiri facute de Antena 3, dosarul a fost deschis de procurorii anticorupție in urma cu doua saptamani. Acest dosar s-a deschis la DNA dupa ce au existat…

- Popularitate cu orice preț. Un tanar de 19 ani din Balți a pariat cu prietenii ca poate ajunge cu masina, pana la Chisinau, in doar 40 de minute. Acesta a publicat și un mesaj video pe o rețea de socializare in care le cerea amicilor virtuali sa-i țina pumnii.

- Inclus in raportul premierului Viorica Dancila ca o realizare a celor șase luni de guvernare, stadionul din Targu Jiu nu este, de fapt, terminat. In cel mai bun caz, lucrarile s-ar putea finaliza in luna septembrie. Este cel de al patrulea termen din ultimii doi ani si, ca sa fie respectat, mai este…

- Dinamo a incheiat la egalitate, 1-1, cel de-al treilea meci din cadrul stagiului de pregatire din Polonia. "Cainii" lui Florin Bratu au remizat cu Zaglebie Lubin, locul 7 in prima liga sezonul trecut. Dan Nistor, capitanul bucureștenilor, a egalat cu un șut de la 30 de metri in meciul cu locul 7 din…

- Abuzul in serviciu a trecut in Camera Deputaților in forma adoptata in comisie, urmand ca miercuri sa se dea vot pe intregul pachet de modificari la Codul Penal. Propunerile PNL, USR și UDMR de respingere au primit vot negativ.PSD are probleme cu majoritatea pentru a trece Codul Penal. Spre…

- Serban Huidu a castigat milioane de euro din afaceri. El si-a infiintat, in 2001, firma Hodoronc Tronc Production SRL, al carei obiect de activitate este productia cinematografica, video si de programe de televiziune. Lovitura TERIBILA pentru familia lui SERBAN HUIDU. Dezvaluiri BOMBA…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, contestatia formulata de Elena Udrea fata de sechestrul asigurator dispus de DNA in luna decembrie anul trecut, decizia fiind definitiva. Este vorba despre sechestrul instituit in dosarul privind finantarea campaniei din 2009.