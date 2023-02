Stiri pe aceeasi tema

- Restrictii de circulatie au fost instituite, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- CFR informeaza ca in perioada 3-5 ianuarie se va lucra la calea ferata pe tronsonul București Nord – Constanța, iar circulația auto va avea, de asemeena, restricții in anumite intervale orare. Conform comunicatului CFR,in perioada 3 – 5 ianuarie, vor fi executate lucrari de reabilitare a trecerilor…

- Trei perchezitii au loc marti dimineata in Ploiesti, la persoane suspectate de inselaciune, dupa ce au solicitat diverse sume de bani pretinzand pe o retea sociala ca ar fi preoti si ar putea rezolva diverse probleme. In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni, sub coordonarea…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale – 1 Decembrie. Pe 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, in Piata Arcul de Triumf, va avea loc Parada Militara…

- Barbatul acuzat ca a furat, marți, un sac cu aproape 280.000 de lei din mașina Poștei Romane a fost prins, vineri, in Ploiești. Polițiștii orașului Chitila și cei de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov l-au prins in Ploiești pe barbatul de 20 de ani banuit de furt. ”In urma unui complex de…