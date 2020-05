Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul cazurilor de COVID-19 confirmate in Rusia este de 145 268, in creștere cu 10.581 de persoane in ultimele 24 de ore, potrivit ro.sputnik.md . Numarul noilor cazuri de infectare cu coronavirus in Rusia in ultimele 24 de ore a crescut cu 10581, ajungand pana la 145268. Peste o jumatate din noile…

- Avem, din nou, vești proaste de la autoritați. Dupa 3 zile in care in Caraș-Severin nu a fost raportat niciun caz nou de infectare cu coronavirus, DSP a anunțat, astazi, ca numarul total al carașenilor confirmați cu COVID-19 a crescut la 77. Potrivit datelor oficiale furnizate de Direcția de Sanatate…

- Germania a confirmat 2.486 de noi cazuri de infecții, bilanțul total din aceasta țara ajungand astfel la 127.584, dupa patru zile de acalmie, potrivit Institutului Robert Koch citat de Reuters. Astfel, dupa o scadere de patru zile consecutive, numarul de imbolnaviri crește din nou. In același timp,…

- COVID-19. Numarul de cazuri de noi infectii raportate vineri inseamna o crestere pentru a patra zi consecutiv dupa patru zile de scadere. Citeste si Un savant, consilier guvernamental, avertizeaza: "Nu ne putem feri la nesfarsit de coronavirus. 80% din populatie va fi afectata" Totodata,…

- In Turcia, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus confirmate a crescut cu 4.117 in ultimele 24 de ore si 87 de persoane au murit, bilantul deceselor ajungand la 812, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Citește și: Curs BNR, 7 aprilie 2020.…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 din Germania a crescut la 61.913 de cazuri de infectare si 583 de decese, a anuntat marti Institutul Robert Koch, citat de Reuters și titrat de Agerpres. Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.…

- Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.Potrivit lui Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch din Germania (RKI), rata mortalitatii actuale din Germania, de 0,8%, va creste.Robert Koch a declarat astazi, intr-o conferința…

- Numarul deceselor din Italia cauzate de noul coronavirus a sporit cu 756 in ultimele 24 de ore, ajungand la 10.779, a anuntat duminica seara Agentia italiana pentru Protectie Civila, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . In Italia s-au inregistrat pana acum o treime din numarul total de decese cauzate…