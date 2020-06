Probleme mari peste Ocean! Crește alarmant numărul cazurilor de coronavirus Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sutn relaxate restrictiile, in timp ce presedintele american Donald Trump intentioneaza sa organizeze un mining electoral in spatiu inchis in Tulsa, Oklahoma, transmite Reuters. Alabama a raportat duminica un numar record de cazuri noi pentru a patra zi consecutiv. Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Carolina de Nord, Oklahoma si Carolina de Sud toate au inregistrat un numar record de cazuri noi in ultimele trei zile, potrivit datelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

