Stiri pe aceeasi tema

Cabinetul de miniștri al Ucrainei a decis sa amane plațile pentru euroobligațiuni pana in iulie 2024, potrivit presei ucrainene.

Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa.

Un parlamentar municipal moscovit, Aleksei Gorinov, a fost condamnat vineri la 7 ani de inchisoare pentru ca a denuntat atacul rus asupra Ucrainei, in plin val de represalii menit sa reduca la tacere orice critica in legatura cu ofensiva ordonata de presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP,…

Vladimir Putin va vizita doua mici state ex-sovietice din Asia Centrala, a anunțat duminica televiziunea de stat rusa, in ceea ce ar fi prima calatorie cunoscuta a liderului rus in strainatate de cand a ordonat invazia Ucrainei, informeaza Reuters, potrivit mediafax.

Cei doi americani, capturati in Ucraina in timp ce luptau cu fortele armate de la Kiev, "i-au pus in pericol" pe soldatii rusi si trebuie "trasi la raspundere pentru aceste crime", a declarat luni purtatorul de cuvant de la Kremlin Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru postul american NBC News.…

Rusia a cheltuit deja 34 miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina, dar cel mai mult costa Kremlinul tehnica si echipamentele militare distruse de ucraineni, acestea cifrandu-se la 230 milioane de dolari pe zi, noteaza vineri publicatia ucraineana Focus.ua, citand calculele facute de analistul…

Ucraina a recaștigat controlul asupra mai multor așezari din jurul orașelor Mikolaiv și Herson din sudul țarii, au declarat oficiali militari.

Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres.