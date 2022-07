Probleme mari pentru Ucraina: compania națională de gaze a intrat în incapacitate de plată Compania ucraineana de gaze Naftogaz a devenit prima entitate guvernamentala ucraineana care a intrat in incapcitate de plata de la inceputul razboiului, dupa ce firma energetica de stat nu a reusit sa efectueze platile datorate pentru obligatiunile internationale inainte de expirarea, marti, a perioadei de gratie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

