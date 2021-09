Probleme mari pentru proprietarii de centrale de apartament! Bruxelles-ul a decis reguli noi Executivul de la Bruxelles iși propune o creștere semnificativa a ponderii regenerabilelor in sectorul de incalzire și racire in cadrul cladirilor rezidențiale. Comisia Europeana a decis ca incalzirea locuințelor trebuie decarbonata. De subliniat ar fi faptul ca mare parte din cladiri au parte de consumul de energei pentru incalzire și racire. Atingerea obiectivelor climatice ale Europei nu este posibila fara decarbonizarea sectorului de incalzire și racire, arata adevarul.ro. La e contribuie aceasta? Aceasta contribuie la aproximativ jumatate din consumul de enegie al Uniunii Europene, iar peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

