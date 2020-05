Probleme mari pentru Guvernul Orban! Doi miniștri importanți, în pericol Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a afirmat ca social-democratii vor depune alte doua motiuni simple, impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru respectiv ministrului Dezvoltarii, Ion Ștefan. Lucian Romascanu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca intenționeaza sa mai depuna doua moțiuni impotriva miniștrilor din Guvernul Orban. El spera ca aceste motiuni simple ii vor face pe guvernanti sa vada lucrurile pe care le fac prost. "Decizia este sa depunem aceste doua motiuni. S-a inceput, in urma deciziei politice, sa se lucreze la ele, probabil pe saptamana viitoare le… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

