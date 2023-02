Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 427 de posturi vacante, din care 50 pentru absolvenți de studii superioare. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt 325 de oferte și 52 pentru…

- Angajatorii din Spațiul Economic European, ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 991 locuri de munca vacante, cele mai multe fiind in Irlanda – 907, in domenii precum macelar, asistent vanzari, ajutor bucatar (asistent delicatese), asistent manager (asistent general); Alte locuri de munca…

- Aproape 350 de joburi sunt disponibile in Dambovița, aceasta saptamana, prin Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca. Cele mai multe posturi sunt adresate persoanelor calificate in diverse meserii. Pentru aceasta categorie sunt vacante 292 de locuri. In schimb, pentru muncitorii necalificați exista…

- Lipsa fortei de munca se agraveaza in Germania, numarul locurilor de munca vacante ajungand la doua milioane, arata un studiu publicat joi de Asociatia Camerelor Germane de Industrie si Comert (DIHK), informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Locuri de munca la stat, in Alba: Unde te poți angaja ca administrator financiar, informatician, ingrijitor, muncitor sau șofer Anul 2023 incepe cu o lista destul de bogata de locuri de munca vacante scoase la concurs in mai multe instituții publice din Alba. Sunt disponibile atat funcții de conducere…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 217 posturi vacante, din care 32 pentru absolvenții de studii superioare, 144 pentru persoanele calificate in diverse meserii și 41 pentru muncitori…

- Rata locurilor de munca vacante in trimestrul al treilea al acestui an a fost de 3,1% in zona euro si de 2,9% in Uniunea Europeana, cele mai mici valori ale acestui indicator inregistrandu-se in Bulgaria (0,8%), Romania si Spania (ambele cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat. Fii…

- La nivelul AJOFM Maramureș sunt disponibile aproximativ 285 locuri de munca vacante, cele mai multe destinate șomerilor fara studii superioare. ”La aceasta data sunt disponibile in jur de 285 locuri de munca vacante, care pot fi accesate pe site-ul agențioei noastre. Din aceste locuri de munca, 25 sunt…