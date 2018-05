Stiri pe aceeasi tema

- Codul Portocaliu de ninsori abundente și viscol da peste cap traficul rutier in județul Ialomița. Pe toate drumurile județene și naționale se circula in condiții de iarna. La Grindu, pe DJ 203B, un microbuz in care se aflau 10 persoane a ramas blocat in nameți. La momentul de fața se intervine in zona…

- Emil Boc va ”angaja” la Primaria Cluj-Napoca un robot-funcționar public virtual, dar instituția are probleme elementare de informatizare. Spre exemplu, Primaria Cluj-Napoca emite actele de identitate, dar solicita prezentarea acestora în original…

- O tanara de 27 de ani din Marea Britanie s-a luptat cu acneea timp de 15 ani. Tot timpul a mers la medici, a primit o multime de pastile si creme care sa o ajute, dar tot ce faceau era sa inrautateasca situatia.

- Un pensionar care a baut in mod regulat un litru de bauturi spirtoase in fiecare zi a ajuns sa arate ca personajul Hulk. Din pacate barbatul nu a dezvoltat puteri de supererou, ci are probleme grave de sanatate. Tan are 68 de ani și timp de mai bine de 30 de ani a consumat vin din orez ca pe apa. El…

- Au mai ramas 3 zile de inscriere pentru profesioniștii voluntari care vor sa faca fapte bune, donand 8 ore pentru o cauza nobila. Pe 23 martie 2018, de la ora 19:00 – pana la 03:00 dimineața, profesioniști din toata țara se aduna la Tekwill, ca sa doneze o seara din timpul lor și ceea ce au mai valoros…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare. A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau. In acest moment, Drumul National 10,…

- Luna martie bate la ușa, iar Dana Rogoz a rememorat cum aratau in copilarie zilele de 1 martie și 8 martie, dar și cum le traiește in prezent, de cand are o frumoasa familie. Actrița a povestit amanunte prețioase intr-un articol scris pe blogul sau. Odata cu destainuirile a venit și un apel disperat…