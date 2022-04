Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de urgența pregatita de Guvern pentru crearea Cloud-ului guvernamental, o infrastructura IT care ar informatiza relația dintre cetațeni și stat, cu o finanțare de 375 milioane de euro din PNRR, este o inițiativa nociva, care ar da control absolut și discreționar SRI și STS la datele cetațenilor…

- 3 martie: Fostul președinte Ion Iliescu implinește 92 de ani. Probleme de sanatate și apariții publice reduse, in ultimii ani Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu implinește joi 92 de ani, fiind nascut la 3 martie 1930. In ultimii ani și-a redus aparițiile publice. A fost spitalizat de cateva ori…

- Angajari la STAT in ALBA. LISTA posturilor disponibile in instituții publice din județ. Condițiile pentru candidați Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marți, 15 februarie, ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.192/2020 „privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” este neconstituționala, potrivit unui comunicat al instituției.Legea inițiala, cu nr.55/2020, prevedea…

- Ministrul Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a vorbit miercuri, la B1TV, despre principalele riscuri din PNRR. Oficialul susține ca exista deja o problema la strategia privind calitatea aerului. Aceasta strategie e cu atat mai importanta cu cat de ea depind fondurile pe energie si transporturi.…

- Guvernul Romaniei este pe primul loc in topul celor mai abuzive instituții din Romania. Datele apar in chestionarul realizat de Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului. Cu un procent de 39,4, pe primul loc sunt Guvernul Romaniei și Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.…

- Edilul capitalei, Ion Ceban, a prezentat datele privind autorizațiile de construire eliberate de catre Primaria municipiului Chișinau. Ceban enunța solicitarea Primariei „ca aceste informații sa nu fie prezentate eronat”. „Toate informațiile sunt public plasate oficial pe site-ul Direcției de specialitate”,…

- Ministrul Digitalizarii, Marcel Bolos a afirmat in sedinta de guvern, ca se concentreaza pe infrastructura specifica digitalizarii, acesta fiind proiectul cel mai complex, cloud-ul guvernamental, in sedintele viitoare urmand a fi prezentat un plan de actiune si masurile privind guvernanta corporativa.…