- Orban anunța un numar record de romani care s-au intors in țara, de la izbucnirea pandemiei in Europa: “Exista un risc de crestere a somajului pana la 6%” Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca, din data de 23 februarie s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani, precizand,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in Romania."Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la…

- "Știu sigur ca in acest moment ceea ce avem acum in buget inclus, chiar la rectificarea facuta acum scurta vreme, indica o intenție clara, o determinare clara a Guvernului de a mari pensiile așa cum am spus de fiecare data. Nu pot sa-l judec pe colegul meu pentru faptul ca nu este atent la evoluția…

- Numarul mediu de salariați in 2020 va consemna o scadere cu 1,3%, comparativ cu anul 2019. Citește și: Sedinta de Guvern. SOMAJ TEHNIC pe o perioada de doua luni, apoi ajutor pentru reangajare In ceea ce priveste numarul somerilor definiti conform criteriilor Biroului International…

- Piata berii din Romania a inregistrat, in 2019, un volum in crestere cu 0,4%, pana la 16,8 milioane de hectolitri, iar consumul anual de bere pe cap de locuitor s-a ridicat la 86 de litri, arata datele publicate, miercuri, de Asociatia Berarii Romaniei. Conform statisticii, eforturile…

- Ministrul Finanțelor se joaca cu nervii bugetarilor amenințați de șomajul tehnic. Intr-o intervenție la un post de televiziune, Florin Cițu a dat de ințeles ca nu exista, in instituția pe care o conduce, niciun proiect legislativ in acest sens. Afirmația sa vine in contextul in care atat premierul Ludovic…

- Fondul Monetar International estimeaza o crestere exploziva a ratei somajului in Romania, de la 3,9% in 2019 pana la 10,1% in 2020. FMI crede ca pandemia de coronavirus va genera o contractie de 5% a economiei pentru anul acesta.FMI estima in octombrie 2019 ca Romania va inregistra in 2020 un avans…

- Tot mai multe firme de asigurari din Romania au probleme financiare și sunt in prag de a da faliment. Ziarul Puterea incepe un serial in care va dezvalui dedesupturile pieței de asigurari din Romania. Doua dintre societatiile care au probleme sunt CertAsig și City Insurance....