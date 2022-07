Stiri pe aceeasi tema

Preturile petrolului au scazut joi cu peste 2 dolari pe baril, in timpul unor tranzactii volatile, din cauza riscurilor economice implicate de majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.

Un dezvoltator imobiliar chinez, disperat de incetinirea vanzarilor, a decis sa vina cu o noua promotie pentru atragerea cumparatorilor, oferindu-se sa accepte ca avans grau sau usturoi, transmite Reuters.

Bursele din Europa si Statele Unite au scazut joi, iar costurile imprumuturilor din zona euro au atins un maxim al ultimilor opt ani, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a semnalat ca va majora ratele dobanzilor luna viitoare, pentru prima data din 2011, o masura despre care exista opinii ca ar…

Preturile petrolului au fluctuat puternic joi, revenind pe crestere dupa pierderi mari, oficialii chinezi planuind sa reduca restrictiile la Shanghai, ceea ce ar putea reduce si mai mult oferta cu energie la nivel mondial, in timp ce dolarul a cedat o parte din castigurile recente, transmite Reuters.

India se orienteaza catre firmele locale si catre tarile din Europa de Est pentru echipamente militare si munitie, in conditiile in care cel mai mare cumparator de arme rusesti din lume cauta furnizori alternativi, scrie Reuters, citat de Ziarul Financiar.

Preturile petrolului au avut joi o evolutie mixta, dupa ce au fluctuat intre crestere si scadere, investitorii fiind preocupati de aprovizionare si tensiunile geopolitice din Europa, dar si de accelerarea inflatiei, care pune in pericol cresterea economica, transmite Reuters.

Administratia Joseph Biden intentioneaza sa intensifice activitatile SUA pe pietele din zona Indo-Pacifica, in contextul in care China are rolul central in aceasta zona dupa decizia fostului presedinte Donald Trump de retragere din Parteneriatul Trans-Pacific (TPP), informeaza site-ul Axios.com.

Preturile petrolului au scazut marti cu 2%, din cauza ingrijorarii provocate de restrictiile legate de Covid-19 din China, care au avut un impact mai mare decat sprijinul statelor Uniunii Europene pentru un posibil embargo asupra petrolului rusesc, transmite Reuters.