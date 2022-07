Probleme mari la Salina de la Praid Este posibil ca nici luni salina de la Praid nu se va redeschide, deoarece situația din mina este mult mai complicata decat era de așteptat. Localnici care traiesc din industria ospitalitații simt consecințele inchiderii, fiind sezonul de varf, mai ales dupa doi ani grei de pandemie. Problemele au aparut dupa ce o infiltratie cu namol a afectat, saptamana trecuta, galeria de acces in baza de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

