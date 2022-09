Probleme mari la METROREX! Ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Transporturilor METROREX SA nu va putea sa respecte calendarul orientativ pentru atingerea jaloanelor programului de finantare prin PNRR pentru magistrala de metrou M4, tronsonul Gara de Nord – Filaret, este concluzia unui raport al Corpului de Cotrol al Ministerului Transporturilor Conform unui raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, in ceea ce privestemagistrala M4: Bucuresti- Sectiunea 1: Gara de Nord- Filaret, inclusa pentru finantare in PNRR, va fi practic imposibil ca METROREX SA sa respecte calendarul pentru atingerea jaloanelor prevazute de programul de finantare. Potrivit echipei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

