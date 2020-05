Probleme mari la granița României! Zeci de mii de oameni au trecut fără control epidemiologic Cozi interminabile in vamile din vestul țarii. Șoferii așteapta mai bine de 5 ore pentru a ieși sau intra in Romania. In sprijinul lor, autoritațile au deschis și alte puncte de trecere a frontierei din vest. Abia deschis traficului rutier, punctul de trecere a frontierei Borș este deja plin de mașini, atat pe sensul de ieșire cat și pe cel de intrare in țara. Autoritațile romane și maghiare au decis deschiderea acestui punct, impreuna cu Nadlac II, dupa cozile infernale care s-au format ieri in Nadlac I. Autoritatile romane par ca au fost luate prin surprindere de numarul mare de romani care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

