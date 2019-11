Probleme mari în ziua votului: MAI anunță peste 180 de sesizări Un numar de 182 de sesizari privind posibile probleme in legatura cu procesul electoral in cel de-al doilea tur al prezidentialelor au fost inregistrate, pana in prezent, insa din verificari a rezultat ca peste 50% dintre acestea nu se confirma, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. Citește și: Variante post-turul II: posibile evoluții pe scena politica „Pana in prezent nu au fost inregistrate incidente deosebire sau situații grave care sa afecteze procesul electoral. Potrivit centralizarii din acest moment, de la deschiderea procesului de votare au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

