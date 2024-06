Probleme mari în recalcularea pensiilor. Unii dintre pensionari ar putea plăti mii de lei pentru adeverinţe A aparut un blocaj in recalcularea pensiilor, iar pensionarii sunt nevoiți sa plateasca mii de lei pentru a le fi eliberate adeverințele care dovedesc ca au avut venituri suplimentare in timpul muncii. Pensionarii vizați sunt cei care au lucrat inainte de 2001 și trebuie sa obțina aceste adeverințe de la firmele de arhivare pentru a demonstra ca au avut sporuri, prime sau al 13-lea salariu. Sancționarea firmelor și blocajul in recalcularea pensiilor Premierul a cerut sancționarea firmelor care au perceput taxe mari pentru pensionarii care trebuie sa dovedeasca faptul ca au avut venituri suplimentare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

