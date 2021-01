Probleme mari în micul paradis liberal ieşean Prima mare lovitura a fost dupa ce au vazut toti ca dom" Costel a promis o gramada de posturi prin filiala in structuri centrale, dar, cand s-a impartit cascavalul, la Iasi canci felii din roata; doar ceva coji cu mucegai. Asa de mare nervozitate a fost cateva zile incat, zice-se, era cat pe ce sa iasa unii la interval, ca sa faca revolutie. Cu chiu cu vai s-au linistit, dar mai nou auzim ca iar ar fi inceput foiala. Motivul: dom" Co (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

