- Autoritatile sanitare italiene au lansat vineri un apel la ''prudenta'', dupa ce saptamana trecuta au aparut ''semnale de alerta legate de transmiterea'' COVID - 19, in special la Roma. Lazio, regiunea Romei, este astfel in fruntea clasamentului de cazuri de contaminare din aceasta saptamana si l-a…

- Autoritatile sanitare din Norvegia anunta ca redeschiderea gradinitelor si a scolilor in luna aprilie nu a reaprins epidemia de COVID-19 pana in acest moment, informeaza AFP."Nu am observat pana la acest moment ca deschiderea scolilor si a gradinitelor sa fi avut un efect negativ asupra situatiei epidemiologice",…

- Situația din Milano, capitala economica a Italiei, „este un pic exploziva” din cauza numarului mare de persoane care ”se reîntorc în circulație”, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri un renumit virolog itaian pentru La Repubblica, citeaza…

- Cresterea survine cu doua zile inainte de inceputul procesului de relaxare a masurilor de izolare din tara. Majorarea vine dupa un trend lung si gradual de declin in privinta deceselor si este influentata in special de Lombardia, cea mai afectata regiune a tarii, unde in ultimele 24 de ore…

- Epidemiologul Geza Molnar a explicat pentru MEDIAFAX ca pandemia in Romania este in platou, si ca evolueaza in dinti de fierastrau, adica ca numarul de cazuri noi fluctueaza de la o zi la alta, iar numarul de cazuri noi fluctueaza de la o zi la alta, fara cresteri bruste.Epidemiologul are…

- Primele infectii COVID-19 din Italia dateaza din ianuarie, conform unui studiu stiintific prezentat vineri, ce aduce noi informatii referitoare la originile epidemiei din una dintre cele mai afectate tari, informeaza Reuters. Italia a inceput testarea oamenilor dupa diagnosticarea primului pacient local,…

- "Am prieteni care lucreaza intr-un spital local, cu care vorbesc seara, dupa ce ne-am terminat ziua de munca", a declarat viceprimarul localitatii, Gloria Lisi, intr-un interviu telefonic."Ieri, mi-au spus ca un barbat, nascut in 1919, a fost spitalizat dupa ce fusese testat pozitiv cu…

- Coreea de Sud a raportat cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus din ultimele patru saptamani, alimentand speranța ca situația in țara astiatica cea mai afectata de Covid 19 dupa China s-ar putea ameliora, arata BBC . Coreea de Sud a inregistrat 64 de noi cazuri in ultimele 24 de ore…