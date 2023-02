Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ninsorilor abundente din weekend, Manastirea Ciolanu a ramas izolata și fara curent electric. Sambata, obștea manastirii a anunțat ca drumul de acces dinspre Haleș spre Magura este inchis: Iubiți credinciosi, Va anunțam ca Manastirea noastra, din cauza ninsorilor abundente din ultimele 36h,…

- Efectele primului episod de iarna din acest sezon au fost limitate, dupa ce echipele de interventie si voluntari au muncit din greu pentru deszapezirea masinilor ramase in nameti si ca oamenii sa aiba din nou curent electric. Doar un drum secundar din judetul Galati mai este inchis la aceasta ora, dar…

- In Romania, 122 de localitați au ramas fara curent electric din cauza ninsorilor și a vintului puternic. {{660452}}Potrivit presei din Rominia, din cauza vremii nefavorabile, 122 de localitați din 7 judete ale tarii au fost deconectate de la curent: Arges, Braila, Dimbovita, Galati, Prahova si Vrancea.…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete si in municipiul Bucuresti, in urma ninsorilor și viscolului. Aproape 30.000 de consumatori nu au, duminica, electricitate, astfel de probleme fiind inregistrate in sapte judete. Potrivit IGSU, in urma manifestarii fenomenelor…

- Un numar de 24 de localitati din judetul Buzau au ramas sambata seara fara curent electric in urma unor defectiuni provocate de ninsoare si viscol, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O ambulanta care transporta o gravida la spital a ramas blocata in trafic, intre Marasesti si Tisita. Tot in Vrancea, un copil de doi ani cu mana fracturata, preluat cu senilata de la Suraia si transportat la spital iar in Harghita sunt 11 localitați fara curent.

- Directia regionala Vest a Serviciului pentru frontiera de stat din Ucraina a informat luni despre existenta unor probleme la doua puncte de control din cauza intreruperilor furnizarii de curent electric, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…