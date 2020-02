Stiri pe aceeasi tema

- Codurile rosii de zapada si viscol au dat peste cap transportul in comun din intreaga tara. In Capitala, tramvaiele s-au blocat, in timp ce trenurile care urmau sa ajunga la Gara de Nord au intarzieri de sute de minute.

- SCOLI INCHISE in Romania. Cursuri suspendate in mai multe judete din cauza vremii. A fost emis COD ROSU SCOLI INCHISE. Autoritatile din judetele Ialomita, Calarasi, Braila, Buzau si Tulcea au decis, miercuri seara, suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant, pentru ziua de 6 februarie.…

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului. Delia, care e plecata…

- Gylfi Sigurdsson, cel mai bun jucator islandez, a fost anunțat ca va fi vandut in aceasta luna. Ragnar Sigurdsson (foto), liderul apararii, iși cauta echipa, dupa ce Rostov i-a reziliat contractul. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca interdicțiile de circulație in mai multe porturi se mențin, astfel ca mai multe curse regulate ale navelor care asigura transportul in Grecia au fost anulate, anunța MEDIAFAX.„Ministerul Afacerilor…

- Ca sa fie siguri ca nimeni nu rateaza imbarcarea, reprezentantii aeroportului le-au cerut pasagerilor sa vina cu trei ore inainte de decolarea aeronavelor. Principala poarta aeriana din Romania a devenit neincapatoare pentru miile de romani care au ales sa plece din tara cu avionul. Rabdarea pasagerilor…

- Probleme la aeroportul Otopeni. Doua curse Blue Air care trebuiau sa ajunga demult in Spania, la Malaga și in Cipru la Larnaca, nici nu au chemat calatorii la imbarcare. Aproape 12 ore de intarziere au adunat pana acum aceste...

- Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA si Compania de Transport Public SA au la dispozitie, in total, 188 de utilaje si autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule si utilaje, 113 sunt ale societatilor comerciale ale municipalitatii, iar restul sunt contractate…