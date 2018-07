Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii de probatiune din Bucuresti si opt judete - Arad, Brasov, Mures, Sibiu, Suceava, Telorman, Timis si Valcea - se afla joi, timp de doua ore, intre 10,00 si 12,00, in greva de avertisment,...

- In urma cu cateva luni, militarii si politistii primeau o super veste. Era vorba despre un proiect de lege prin care ar fi primit bani pentru a achita ratele la creditele pentru locuinte, scrie bugetul.ro. In prezent, acestia primesc bani de chirie din partea statului roman. Erau vizate cadrele militare,…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, curti, beciuri si subsoluri au fost inundate in ultimele 24 ore, pompierii intervenind in 22 de localitati din 14 judete si municipiul Bucuresti. ANM a emis 80 de atentionari si avertizari meteorologice de vremea rea.

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben pentru furtuna, vizand Capitale si trei judete - Ialomita, Ilfov si Calarasi.Avertizarea cod galben este in vigoare pana la ora 16:30. Conform meteorologilor, in Capitala se vor semnala averse care vor cumula 10-15 l/mp, intensificari…

- Admitere Liceu 2018. Candidatii ce provin din alte judete si doresc sa participe la admitere in liceele din Bucuresti se pot inscrie la Centrul special organizat la Scoala gimnaziala "Sfintii Voievozi"...

- Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri, 23 de perchezitii in 5 judete si in Bucuresti la persoane si institutii publice pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in deturnare de licitatii publice, evaziune fiscala si taiere fara drept de arbori, prejudiciul fiind estimat la…

- CEC Bank, cea mai mare banca detinuta de stat, va instala pana la finalul anului un numar de 382 de statii de plata in unitatile proprii, in urma unui parteneriat strategic incheiat cu SelfPay, principalul jucator al pietei de terminale de tip self-service. Astfel, clientii bancii vor…

- Direcția Naționala Anticorupție va prezenta un studiu despre corupția in sistemul de sanatate, intr-un eveniment care incepe la ora 15.00. La eveniment va participa și procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și procurorul general, Augustin Lazar.Citește și: Dezvaluiri din sala de…