Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili din cadrul forțelor aeriene americane au declarat, vineri, ca sunt preocupari legate de defecte ale cartușelor explozive din componența sistemelor de ejectare la trei tipuri de aeronave, inclusiv F-35. Astfel, s-a decis ca unele operațiuni sa fie suspendate temporar pana se vor face verificari…

- Traficul feroviar a fost oprit pe ruta Ploiesti-Sinaia din cauza unui incendiu de vegetatie care a izbucnit joi seara pe un camp din Banesti. Si pe DN1 se circula ingreunat din cauza fumului dens.

- De luni, conducta Nord Stream 1 intra in lucrarile anuale de intreținere pentru 10 zile, perioada in care fluxul de gaz dinspre Rusia spre Germania va scadea. Berlinul se teme insa ca livrarile nu se vor mai relua și se asteapta la o iarna dificila.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea: Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a…

- ATENȚIE: TOT municipiul Sebeș ramane fara apa potabila, din cauza unei avarii majore. Anunțul SC APA CTTA ATENȚIE: TOT municipiul Sebeș ramane fara apa potabila, din cauza unei avarii majore. Anunțul SC APA CTTA Din cauza unei avarii majore produsa in data de 23.06.2022 la sistemul de distributie al…

- Noile tramvaie din Timișoara, cumparate cu fonduri europene, au devenit subiect de glume. Dupa multa vreme in depozit, primul tramvai intrat in circulație a ramas blocat in mijlocul traseului. L-au urmat și celelalte. Așa ca tramvaiele au facut cale intoarsa in depozit.

- Trafic ingreunat in Vamile Albița și Sculeni din cauza unor probleme tehnice la Sistemele Informaționale, anunța Serviciul Vamal al Republicii Moldova. In postul vamal Albița, pe partea romana, nu funcționeaza programele Informaționale pentru procesarea și controlul camioanelor, ceea ce duce la imposibilitatea…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este foarte granulat si se implementeaza cu destul de mare greutate, din cauza numarului mare de jaloane si tinte, peste 500, pe care le avem indeplinit, a declarat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta…