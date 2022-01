Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a fost eliminata de la „Survivor Romania” 2022. Concurenta din echipa Faimoșilor a fost nevoita sa paraseasca competiția de la PRO TV din cauza problemelor medicale. Medicii i-au interzis sa mai participe la probe. Ediția de seara trecuta de la „Survivor Romania” a fost una plina de…

- Xonia s-a intors in Romania dupa ce a fost nevoita sa paraseasca emisiunea plina de probe dure, care se desfașoara in Republica Dominicana. Vedeta nu este impacata cu faptul ca a fost eliminata de la Survivor Romania 2022, ținand cont ca iși dorea sa demonstreze ce poate timp de mai multe luni. Xonia,…

- Managerii intreprinderilor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare si servicii, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul…

- Ana Porgras are probleme de sanatate și a anunțat ca de doua zile este internata. De pe patul de spital, fosta gimnasta și concurenta la „Survivor Romania” a spus ca nu a mancat de doua zile. In varsta de 28 de ani, Ana Porgras a ajuns la spital cu probleme de sanatate. Fosta gimnasta medaliata cu aur…

- Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Aceasta s-a retras din televiziune in 2014, dar a ramas in atenția publicului cu ajutorul unor proiecte inedite. Ea se bucura de foarte mulți fani, insa a facut un anunț care o sa ii intristeze. Andreea Raicu, un nou anunț. Ce planuri…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a absentat o luna din spațiul public, din cauza unor probleme de sanatate. Acesta a menționat ca nu a fost bolnav de Covid-19, dar au existat probleme de sanatate, „care nu le-a mai ințeles”. „Au fost probleme de sanatate ca pana la urma nu am ințeles ce a fost cu mine…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…

- Fiica Roxanei Ciuhulescu are grave probleme la coloana vertebrala, la doar 13 ani. Mama ei a decis sa apeleze la ajutorul unui specialist atunci cand a vazut ca fiica ei are dureri mari de spate. Vedeta a inceput sa se ingrijoreze cu privire la starea de sanatate a fiicei sale atunci cand a observat…