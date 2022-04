Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la energie electrica si gaze naturale vor fi plafonate timp de un an, incepand cu 1 aprilie, potrivit Ordonantei de Urgenta aprobata ieri de Guvern. Masura se aplica atat consumatorilor casnici, cat si celor industriali. Clientii casnici care nu consuma mai mult de 100 de kilowati lunar vor…

- „Soluțiile adoptate țin de recalcularea tuturor facturilor greșite fara penalitați și fara debranșari. Vor fi recalculate toate cele peste 1 milion de facturi greșite.Plafonarea și scaderea acestor plafoane, prin creșterea plajei de consum, sunt acoperiți mult mai mulți beneficiari.Protecție extinsa…

- Guvernul urmeaza sa elaboreze o noua Ordonanta de Urgenta privind o noua schema de sprijin pentru consumatorii casnici si non-casnici de energie, care se va aplica pentru perioada 1 februarie - 31 martie, aceasta cuprinzand noi limite de consum si de plafonare si compensare.