Noua lege a plafonarii prețului la energie, intrata saptamana trecuta in vigoare, stipuleaza ca nu toți bolnavii care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, vor beneficia de preț plafonat la energie electrica. Actul normativ arata ca doar in situația in care bolnavul care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor este și client – respectiv este titularul contractului de furnizare energie electrica. Doar in acel caz va beneficia de un preț plafonat la energie electrica la un nivel de 0,68 lei/kWh…