- Livrarile de avioane A320neo ale companiei Airbus ar putea scadea in urma unor intarzieri cauzate de o serie de probleme intalnite la motoarele sale Pratt & Whitney in urma cu cateva luni, relateaza Bloomberg, citand surse anonime.

- Producatorul auto german Volkswagen avertizeaza ca principala fabrica din Wolfsburg, Germania va fi inchisa temporar pentru o perioada anul acesta, din cauza pregatirilor pentru a confrunta noile standarde de emisie, potrivit businessmagazin.

NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din România, lanseaza versiunea 2.0 a aplicației mobilPay Wallet. Odata cu noua versiune, comercianții vor putea accepta mult mai ușor plațile realizate cu mobilPay Wallet, prin scanarea unui cod QR disponibil la casele de marcat…

- Compania americana Visa a anuntat vineri seara ca serviciul sau de plati opereaza "aproape de nivelul normal", dupa ce in cursul zilei unele tranzactii din Europa nu au putut fi fi procesate, transmit BBC si Reuters.

- Compania americana Visa a anuntat ca se confrunta cu o perturbare a serviciului de plati din cauza careia unele tranzactii din Europa nu pot fi procesate, transmit agențiile internaționale, preluate de Agerpres.

Sistemul de carduri Visa a cazut in intreaga Europa. Este haos la banci si printre posesorii de carduri. Tranzactiile cu carduri Visa sunt refuzate la plata sau nu pot fi realizate. Gigantul financiar a confirmat ca exista o problema, ca sistemul este intrerupt si se investigheaza cauza

- Criza Dieselgate se adinceste in cazul Volkswagen. Compania a anuntat ca a suspendat temporar productia unor automobile diesel din cauza unei probleme la un indicator de semnalizare pentru motor, a anuntat producatorul auto german, transmite MarketWatch.

Probleme la parametrii microbiologici ai apei furnizate in comuna Finta, din sudul judetului. Compania de Apa a anuntat ca in bacterii coliforme si E.coli descoperite in reteau de apa dintr-o comuna. Oamenilor li se va duce apa potabila