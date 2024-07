Probleme la Toplița după Codul Roșu Pompierii din judetele Harghita si Mures au intervenit toata noaptea de luni spre marti pentru evacuarea apei din mai multe curti si subsoluri sau beciuri inundate in Toplita, in urma ploilor torentiale, dupa ce municipiul s-a aflat sub cod rosu de averse si descarcari electrice. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, initial, ca urmare a apelurilor primite la numarul de urgenta 112, pentru evacuarea apei din 38 de curti si sapte beciuri sau subsoluri inundate, au actionat pompierii militari din cadrul Garzilor de Interventie din Gheorgheni… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

