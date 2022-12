Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a publicat saptamana trecuta proiectul de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care se afla in transparenta decizionala. In conformitate cu articolul 164 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, in medie de 165,333 ore pe luna, ceea ce reprezinta o crestere cu 17,6% fata de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului…

- V. Stoica Guvernul a alocat, ieri, suma de 726.600.000 de lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.080 de unitați administrativ-teritoriale din intreaga țara, printre care se regasesc și aproape toate localitațile prahovene. Prin proiectele de hotarare transmise de prefecturi, s-au solicitat sume…

- Guvernul a alocat județului Suceava din Fondul de rezerva suma de 20,850 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale primariilor dar și pentru cofinațarea unor investiții. De acești bani vor beneficia 100 din cele 114 unitați administrativ teritoriale. Au fost alocate sume…

- Guvernul a aprobat, marti, alocarea, din Fondul de rezerva, a 726,6 de milioane de lei pentru sprijinirea a 3.080 de unitati administrativ-teritoriale. Potrivit Guvernului, hotararea aprobata la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prevede distribuirea celor 726,6…

- Guvernul pregatește bani din Fondul de Intervenție și din Fondul de Rezerva care vor fi alocați tuturor unitaților administrativ-teritoriale din țara care au nevoie urgenta de o suplimentare a bugetului. Prefectura Timiș a solicitat un total de 354 de milioane de lei pentru localitațile din județ. „In…