- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata Guvernul parizian pentru a putea mentine in functiune instalatiile de transport pe cablu in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile.

- Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat vineri speranta ca Franta ''se va debarasa cat mai rapid posibil'' de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Ankara si Paris din cauza divergentelor existente in mai multe dosare, transmite AFP. ''Macron este o problema pentru…

- Guvernul francez are in vedere sa instituie o perioada de izolare de sapte zile pentru francezii care vor merge la schi in strainatate in perioada sarbatorilor de iarna, cu controale aleatorii la granitele cu Spania si Elvetia, a afirmat miercuri prim-ministrul Jean Castex, transmite AFP, potrivit…

- Guvernul francez încearca luni sa iasa din criza politica în care a intrat cu articolul controversat de lege care incrimineaza difuzarea de imagini ale polițiștilor în timpul intervențiilor și care a iscat proteste, relateaza Reuters și AFP."Executivul încearca sa iasa…

- „Voi spune asta public, nu va fi ușor dar vom incerca", a declarat cancelarul Angela Merkel dupa ce s-a intalnit cu liderii landurilor germane, afirmația acesteia venind dupa anunțarea extinderii carantinei parțiale pana in 20 decembrie, potrivit BBC, citat de Hotnews.ro CIOLACU a spus ce se va intampla…

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- Franta a depașit pragul de 10.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 ore. Potrivit autoritaților de la Paris, astazi, au fost confirmate cu noul virus 10.561 de persoane, scrie agora.md Guvernul condus de premierul Jean Castex lucreaza deja la un plan care va curprinde o serie de masuri menite…