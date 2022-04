Probleme la Netflix. Scade numărul utilizatorilor și se scumpește abonamentul? Probleme la Netflix. Scade numarul utilizatorilor și se scumpește abonamentul? Probleme pentru Netflix, una dintre cele mai populare platforme de streaming la nivel mondial. Numarul utilizatorilor pare ca scade dramatic pentru prima oara in istorie. Asta conform celui mai recent raport financiar al companiei gigant. In prezent, platforma are un numar de 221.6 milioane de abonați. In scadere cu aproape 200.000 de utilizatori in ultimele luni. Netflix nu crede insa ca declinul se va opri aici, ci estimeaza ca problemele se vor accentua in urmatoarea perioada. Care sunt motivele pentru care mulți… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

