Probleme la metrou. Pe o magistrală se circulă pe un singur sens Circulația la metroul din București este grav perturbata, in aceasta dimineața. Potrivit primelor informații, o garnitura de metrou s-a defectat pe Magistrala M2, la stația Tineretului, scrie știripesurse.ro. Din acest motiv pe aceasta Magistrala se circula in sistem pendula, adica pe un singur fir de mers. Autoritațile sunt la fața locului și incearca sa rezolve problema garniturii de metrou care s-a defectat pentru a elibera șinele. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

