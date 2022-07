Probleme la lansarea rachetei Vega-C, construită cu ajutorul României. Numărătoarea inversă a fost oprită Programata pentru miercuri dupa-amiaza, lansarea rachetei Vega-C, a Agenției Spațiale Europene, a fost oprita la ora 14:15, cu un minut și 29 de secunde inainte de desprinderea de rampa (T-1:29). Motivul ar fi o problema semnalata in locația de lansare, se precizeaza pe site-ul spaceflight.com, unde evenimentul este transmis in direct. Ulterior, cronometrul a fost […] The post Probleme la lansarea rachetei Vega-C, construita cu ajutorul Romaniei. Numaratoarea inversa a fost oprita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Programata pentru miercuri dupa-amiaza, lansarea rachetei Vega-C, a Agenției Spațiale Europene, a fost oprita la ora 14:15, cu un minut și 29 de secunde inainte de desprinderea de rampa (T-1:29).

