Probleme la FCSB! Toni Petrea a fost depistat cu Covid-19

- Thomas Tuchel, antrenorul celor de la Chelsea, a fost depistat pozitiv cu Covid-19, dupa cum a anunțat gruparea londoneza pe rețelele sociale. Tehnicianul german nu se va putea afla pe banca la meciul echipei sale cu Plymouth Argyle, de sâmbata, din Cupa Angliei. Locul sau va fi luat de…

- FCSB nu se va putea baza pe Toni Petrea (46 de ani) la meciul cu FCU Craiova de duminica, dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid -19. Informația a fost dezvaluita de Mihai Pintili, secundul roș-albaștrilor, in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului. Fostul mijlocaș va sta pe banca celor…

- Participarea lui Nick Kyrgios (26 ani) la Australian Open este incerta. Australianul a fost testat pozitiv cu coronavirus. Rebelul din tenis, așa cum s-a remarcat Nick de-a lungul anilor, urma sa participe la turneul de la Sydney Tennis Classic, turneu pregatitor inainte de primul Grand Slam al anului. …

- Alexandru Mateiu (32 de ani), „inchizator” la CSU Craiova, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Luni dimineața, inainte ca delegația „juveților” sa faca deplasare catre Belek, unde iși desfașoara cantonamentul de iarna, Mateiu a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Alexandru Mateiu, depistat pozitiv…

- In data de 22 decembrie a.c, in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pe sensul de intrare in tara, un barbat din Maramureș, in varsta de 38 de ani la volanul unui autoturism marca Chrysler, inmatriculat…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a prefațat meciul cu Gaz Metan, vineri, intr-o conferinta de presa. Tehnicianul a declarat ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti si agresivi in partida cu gruparea ardeleana, deoarece Gaz Metan Medias este un adversar incomod care poate pune probleme…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca a fost informat de DSP București in legatura cu un caz pozitiv de infectare cu Covid-19 la un elev, in urma efectuarii testului de saliva. El a subliniat ca deși testarea nu este obligatorie, parinții trebuie sa fie responsabili.

- Un tribunal din Singapore a oprit executarea unui traficant de droguri din Malaezia condamnat la moarte, din motive „de bun simț și umanitare”, dupa ce acesta a fost confirmat pozitiv cu COVID cu o zi inainte de a fi spanzurat.