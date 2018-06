Stiri pe aceeasi tema

- EVALUAREA NAȚIONALA 2018 . Rezolvarea unor probleme de geometrie. Examenele se apropie, iar noi vrem sa te ajutam sa te pregatești temeinic pentru unul dintre cele mai importante examene din viața ta. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Doamna profesoara de matematica Roxana Goga…

- Inscrierile au loc in perioada 4 – 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Cursurile elevilor de clasa a VIII-a se finalizeaza pe 8 iunie, urmand ca pe 11 iunie sa aiba loc proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale. Pe 13…

- Elevii sunt obligati prin lege sa invete in scoli nesigure, pentru ca parintii nu pot refuza inscrierea celor mici la scoala de circumscriptie, chiar daca unitatea de invatamant nu are autorizație ISU privind securitatea in caz de incendiu. In noaptea de Rusalii, Scoala 124 din Bucuresti a fost distrusa…

- Elevii claselor a VI-a vor sustine azi, 23 mai, prima proba din cadrul Evaluarii Nationale – cea la limba si comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Joi, urmeaza proba la matematica si stiintele naturii. Testele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si…

- Elevii de clasa a IV-a au sustinut, marti, proba la limba romana din cadrul Evaluarii Nationale 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Miercuri va avea loc proba la matematica, iar elevii apartinand minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba materna. Testele…

- Evaluarea nationala la clasa a II-a va continua marti cu testele de citire la limba romana si la limba materna (o sustin elevii care studiaza in limbile minoritatilor nationale – n.r.), conform calendarului aprobat de MEN. Proba de matematica are loc miercuri, iar proba de limba romana (scris si citit)…

- CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018. Elevii si prescolarii se intorc la scoala astazi, dupa vacanta de primavara, potrivit structurii anului scolar 2017-2018, publicata de catre Ministerul Educatiei. CALENDAR AN SCOLAR 2017-2018. Potrivit calendarului publicat de ministerul Educatiei, vacanta de primavara…

- Pe domeniul de automotive, la Alba, in Sebes este firma Start Transmision. In 2013 am infiintat o scoala profesionala germana duala in Alba care a pregatit elevii doi ani cat s-a extins fabrica, iar apoi elevii pregatiti au lucrat pe liniile de montaj. Sunt astfel de scoli pe toate domeniile. Exista…