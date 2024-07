Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Gruparii Mobile de Jandarmi ”Tomis” Constanta au anuntat ca nu au fost inregistrate incidente de ordine publica in a doua zi a Festivalului Neversea si au precizat au fost gasite substante interzise asupra a doua persoane.

- Intervenție a pompierilor, la Cochirleanca: trei victime, inclusiv un adolescent cu arsuri grave, au rezultat in urma unui incendiu care a cuprins o anexa gospodareasca. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca de pe raza localitatații Cochirleanca, eveniment…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererea de anulare a alegerilor locale din comuna Costinesti, judetul Constanta, unde voturile au fost renumarate de mai multe ori. BEC a aratat ca alegerile pot fi anulate daca sunt indeplinite cumulativ mai multe conditii, intre care aceea ca frauda electorala…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a ucis cu mașina doi tineri la 2 Mai, vara trecuta, este audiat, joi, la Tribunalul București in calitate de martor in procesul dealerului sau de droguri, Tudor Duma zis „Maru”. Pascu a fost adus cu escorta de la Constanța. El a fost pus in boxa acuzaților și a dat […]…

- Un incendiu care a izbucnit sambata, 25 mai, intr-un parc de distracții din vestul Indiei a ucis 27 de persoane, dintre care patru copii cu varste sub 12 ani, arata un bilanț actualizat al poliției. Patru persoane despre care autoritațile zic ca au legatura cu parcul de distracții au fost arestate.Peste…

- Un fost șef de poliție din Constanța a fost prins conducand haotic pe strazile din județ. El a refuzat testarea pentru alcool și droguri, așa ca s-a ales cu dosar penal. „La data de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia-Biroul Siguranța Rutiera Mangalia, in jurul orei 18.46,…

- Cele doua persoane au fost retinute, duminica, 5 mai, dupa ce au fost prinși de polițișto avand asupra lor diferite cantitati de MDMA, ketamina si alte substantei incadrate la categoria droguri de mare risc, in timp ce erau la festivalul de muzica „Sumwaves”„Cei doi au fost retinuti in urma a doua actiuni…

- Mai mulți elevi care au participat la Olimpiada Naționala de Istorie au ajuns la spital dupa ce au mancat la un restaurant din zona Codlea. Șapte elevi, cu varste intre 14-18 ani, din judetele Calarasi, Alba, Constanta, au inceput sa se simta rau dupa ce au ajuns la cazare. Aceștia au fost preluați…